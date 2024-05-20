韓流帝王Super Junior演唱會「2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI」，甫公開演出日期便讓粉絲們萬分期待，20日終於公布票價和座位圖，以及售票日期6月2日中午12點，與粉絲們相約8月17日、18日一連兩天在台北小巨蛋狂歡。

「Halftime」演唱會今公布票價跟座位資訊。（iMe提供）

Super Junior今年迎來出道19週年，雖然成員們現在各自發展，但他們也非常享受團員相聚在一起的時光，在忙碌的行程中，還是為了粉絲安排全員合體活動。歷來Super Junior的巡演城市名單中，台北幾乎每年都位列其中，能夠這麼頻繁地來到台北，除了團員們對台北粉絲滿滿的愛，也多虧台北粉絲對Super Junior多年不變的熱情與支持。

這次演會和過往的巡演內容將會有所不同，當然經典歌曲的勁歌熱舞是必不可少，而相較於之前的演出，這次還會增加更有趣味和前所未有的創意環節，其中還有由Super Junior成員親自參與策劃和設計的內容，勢必會為一直支持他們的粉絲帶來最精彩和特別的演出，非常值得期待。

這次巡迴演出是Super Junior為了粉絲準備的特別禮物，感謝大家一路的陪伴和支持，表達Super Junior未來也會一直和大家一起走下去的心意和決心，盼台北的粉絲們2024年也一起和Super Junior創造幸福的回憶。