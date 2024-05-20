足球運動近年蔚為風潮，花蓮市目前僅國立花蓮高農有標準足球場地，花蓮市公所為向市民推廣足球活動，爭取體育署4400萬經費，計畫在佐倉運動公園，建置1座4200平方公尺的8人制足球場，提供選手訓練或舉辦賽事使用。

花蓮市目前只有花蓮高農有標準的足球場地，市公所考量其他學校足球隊需要場地進行訓練，同時也想向外推廣足球活動，為此向體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」爭取4400萬經費，預計利用面積9.7公頃的佐倉運動公園，建置1座現代化的8人制足球場。

花蓮市公所今天邀請教育部體育署副署長房瑞文、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟及審查委員等相關單位，到佐倉運動公園會勘，市長魏嘉彥、建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣及縣議員魏嘉賢全程陪同，說明規畫內容。

魏嘉彥表示，佐倉運動公園前身為佐倉公墓A區，感謝魏嘉賢在市長任內完成遷葬事宜，活化這塊土地，由於足球是近年熱門的運動賽事，希望能將其打造成標準的足球場地，提供球隊優化訓練及舉辦大型足球賽事使用，並結合其他活動成為複合式運動場。

他也提到，目前佐倉公墓尚有B、C兩區正進行遷葬相關作業，未來將延續魏嘉賢的政策，活化這塊土地，打造成花蓮市最大、最美且大小朋友都能使用的場域。

魏嘉賢感謝市公所與代表會的努力，向中央爭取預算在佐倉運動公園建置8人制足球場，經體育署到場會勘，認為計畫可行性相當樂觀，不過他也希望公墓其他還未被活化的區域，未來能像A區一樣被妥善運用，一步一步建構起完整的運動公園，讓鄉親有好的運動場地能夠使用。