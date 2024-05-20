市議員楊大鋐指出，西屯區、大安區都屬於水尾區，導致灌溉用水不足。（市議員楊大鋐提供）

市議員楊大鋐指出，西屯區屬於水尾區，導致灌溉用水不足。（陳淑娥攝）

台中市議會20日進行市政總質詢，市議員楊大鋐指出，近期台中許多農田面臨缺水問題，從西屯至南屯有近600公頃受影響，目前中部地區水情正常，為何遲遲不放水？台中市農業局長張敬昌指出，15日已派員巡視農田，截至昨日，灌溉水都已到位。

市議員楊大鋐、楊啟邦關心農田灌溉用水問題，楊大鋐指出，西屯區、大安區都屬於水尾區，導致灌溉用水不足，由於現值水稻結穗期，但農田缺水問題已逾15天關鍵期，許多農民擔心收成受影響。

楊大鋐批評，農田水利會自從收歸國有後，在調節地方灌溉水、協調農民搶水問題置若罔聞；日前經立法院副院長江啟臣協調經濟部水利署，由德基水庫多放水提供灌溉使用。

農業局長張敬昌說，因台中市農業區腹地廣大，無法百分之百發現每個農田缺水問題，但經議員反映後，農業局已於5月15日派員到西屯各缺水農田巡視，截至昨天，灌溉水都已到位，未來也會向農水署反映。

楊大鋐指出，西屯屬於農田灌溉的水尾，他昨天再去巡視農田，仍發現部分農田仍缺水，要求農業局未來應提前示警並向農水署反映，避免農民出現搶水情形，甚至造成日後農損問題。