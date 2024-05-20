2024第26屆台北電影節20日公布全新片單，共19部汲取台灣養分的作品，由國際導演蔡明亮「行者」系列最新作品《無所住》領銜，加上金獎陣容張孝全、許瑋甯、李沐再次攜手合作NETFLIX首部續約獨家華語懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》，以及影帝吳慷仁為首的《塑膠花》，更有入選法國里爾Series Mania劇集展肯定的《聽海湧》。

蔡明亮「行者」系列緩步12年，邁入第10篇章，此次《無所住》踏上美國疆土，慢行於溪流樹林、城區街巷，行過華盛頓紀念碑，對映平行時空裡亞儂的生活日常，看似無干，又像對倒，發人深省。而口碑收視俱佳的NETFLIX獨家華語影集《誰是被害者：第2季》也將在北影首播前兩集，本季不僅原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐華麗回歸，另邀蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙等國際卡司加持。

蔡明亮「行者」系列最新作品《無所住》將在北影放映。（北影提供）

另兩部備受期待的台灣影集則是由影帝吳慷仁主演的《塑膠花》，講述更生人大叔與李沐飾演的富家千金，如何意外成為亡命鴛鴦，又在笑鬧之中梳理出背後不為人知的神祕真相。除此之外，公視全新時代劇集，由連俞涵、施名帥、黃冠智等人主演，講述二戰時期漂流在外的台灣戰俘故事《聽海湧》先前在里爾Series Mania劇集展獲得熱烈好評，如今將在北影舉行台灣首映。

《塑膠花》中吳慷仁（上）跟李沐意外成為亡命鴛鴦。（北影提供）

影迷不容錯過的，還有新設立的觀摩單元「廣角台灣」，將視角延伸多元台灣創作。導演顏蘭權暌違20年，號稱「比《無米樂》還難拍」的新作《種土》將亮相，他將鏡頭再次對準農民，長期蹲點記錄對土地一片至誠的性情中人，找來陳明章配樂、楊大正獻唱。而施名帥與黃冠智主演的《愛作歹》，則是一段埋藏在江湖道義之間難以明喻的同志深情。

另外今年「台灣短SHOW」短片集更有許多金獎演員力挺支持，好比《屍落人間》即由劉冠廷演出最文青殭屍，和影后謝欣穎談上一段跨物種的不了情，加上蔡明修、劉品言同台飆戲，卡司華麗程度不輸商業大片。再者，以《哈勇家》拿下金馬獎最佳導演的陳潔瑤，三度合作張祖鈞，在短片《男孩奇幻夜》中寫下泰雅男孩尤幹在山間迷路時如何邂逅祖靈，而這一夜開導後，他的人生也開啟了新的意義。

驚喜的卡司還有演員邱昊奇以本名邱孝尊執導的短片《慾仙慾死》，講述一段棄屍偷情對象的懸疑故事，在棄屍的過程卻莫名的思考究竟殺人的是她的慾望，還是男人的自尊？而曾以自導自演短片《家庭式》獲得第22屆台北電影獎最佳短片、最佳新演員及最佳女主角3獎提名的游珈瑄，這次再以演員身份參與短片《紅翅膀》演出，她以孫女視角扛起沉靜的爆發力，與飾演阿嬤的黃淑芳共同演繹兩代女子在父權壓迫下相扶持的路，真摯感人。

曾入選柏林影展新世代兒童單元的導演林誼如今年帶來新作《別離的季節》，講述一段堂姐妹如何面對家人輕生的遺憾與反思。而新銳導演洪冬人赴美攻讀電影後，也以底片和紐約布魯克林第八大道為背影，拍設最新短片《第八大道》記錄移民生活圈樣貌，並邀請到林強跨刀製作音樂，意象十分飽滿。

另兩部笑中帶淚的短片則是現代婆媳無奈相敬如賓的《母雞》，僵固的禮俗讓婆婆和媳婦都陷入窒息的狀態；而10歲的姐妹倆如何隱瞞母親，和父親來一場祕密旅行的《說謊也沒關係》，則是乍看溫馨卻漸漸揭露1個家庭最艱難的選擇。

今年北影特別規劃親子放映場次，歡迎家長與孩子共享看電影的樂趣，因此影展選映8月開台的兒少專頻「小公視」年度鉅獻《什麼都沒有雜貨店》，從一家看似什麼都沒賣的雜貨店，延伸出一個個具是人情趣味的小故事。同時也與富邦文教基金會合作選映4部兒童短片集《寄信人是誰？》、《秘密森林少年》、《屁孩不屁孩》及《我們，海一起！》。