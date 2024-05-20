俄軍攻擊預定部署烏克蘭的F-16戰機基地

烏克蘭總統澤倫斯基說，基輔將需要120—130架F-16戰機或其他先進戰機，才能和俄軍「勢均力敵」。

綜合外電報導，莫斯科不斷強調，提供烏克蘭大批武器既不會影響俄羅斯的決心，也不會改變它「特殊軍事行動」的進程。它還威脅，要殲滅F-16戰機，並說它們比不上Su-35戰機。

雖然俄羅斯態度堅決，但基輔一直在積極尋求 F-16戰機，並認為它們可能會成為俄烏戰爭的遊戲規則改變者。儘管有F-35 等5代戰機出現，但F-16仍是全球空軍不可或缺的一部分。隨著F-16持續升級，加上生產新版戰機，都能確保它未來幾十年仍持續執行任務，為各國空軍提供具有成本效益的解決方案。

美國空軍說， F-16的航程能超860公里，以極高的精準度發射武器，防禦敵機，然後返回起點。而拜全天候作戰能力之賜，使它得以在非可視轟炸條件下準確投擲彈藥。就在烏克蘭軍力捉襟見肘之際，這些戰機預料將加強烏克蘭的實力。

F-16戰機即將送抵烏克蘭

烏克蘭軍方高層消息人士透露，基輔料將在6—7月接收西方盟國提供的F-16戰機。美國海軍前作戰專家威克倫德（Eric Wicklund）說，F-16將提供2022年俄烏開戰以來前所未有的戰術選擇。F-16 無論是將俄羅斯戰鬥空中巡邏（CAP）機驅離據點，或加以擊落，都能發揮效用。而F-16能做到這點，是由於它們可以飛得很高，增加空對空飛彈的射程，以威脅俄羅斯空中巡邏戰機。至於它們能做到這點，是因為具備較先進的電子戰力，這意味著俄羅斯空中巡邏戰機不靠近就無法鎖定它們，以致面臨遭F-16攻擊的風險。因此，俄軍不是得冒著被擊落的風險參戰，就是乾脆逃之夭夭。