總統賴清德今（20）日發表就職演說，針對未來的執政方針，賴清德提到7大方向。對此，資深媒體人黃揚明則給出3點評論，其中賴將中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」明確說出，這是歷屆總統就職演說的首例，對兩岸和平派而言，恐怕失望透頂。

黃揚明今在臉書分析賴清德的就職演說，並給出3點評論。首先，黃揚明認為，這是一封務實台獨工作者寫給支持者的情書，因賴總統將中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」明確說出，這是歷屆總統就職演說的首例，還把台灣也是國家名稱放進去，完全未提蔡前總統過去兩次就職都提及的兩岸要遵循中華民國憲法、兩岸人民關係條例等。基本上，台派支持者絕對對此演說持高度肯定；至於兩岸和平派，恐怕失望透頂。

另外，黃揚明表示，賴清德就職演說對蔡前總統明褒暗貶，雖然演說中公開肯定蔡打下的基礎，但後續提及「物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善」、「食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化」、「大家希望收入更高」、「大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙」、「大家需要供電穩定」、「大家關心勞保財務」、「大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名」、「大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。」都是明確點出蔡前總統這8年任內沒解決的問題。

黃揚明最後表示，賴清德以多數民意自居，因通篇演說的調性，是以817萬高票當選的總統才有本錢說的內容，然而，賴清德未來將面臨諸多挑戰，這篇演說很快就要被殘酷國內外現實狀態挑戰。