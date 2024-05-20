苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所所長黃智暉、警員謝裕琮，前天（18日）上午10時許執行巡邏勤務，行經南庄鄉中正路時，發現1隻小貓受困在2樓招牌上，趕緊協助救援，讓小貓順利脫困，並由愛貓人士收養。

據了解，黃智暉、謝裕琮發現小貓後，立即聯絡屋主並到2樓窗戶處救援，員警穿戴防割手套，將受困小貓順利救下，經檢視無受傷後，帶返所並提供飼料及飲水，所幸愛貓人士鄧小姐將小貓收養照護，並感謝警方積極熱心救援。

警方暖心救援。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

南庄分駐所所長黃智暉、警員謝裕琮協助救援。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

頭份分局長林育旺表示，本案幼貓受困2樓招牌上，十分危險，所幸南庄所員警積極協助脫困，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許，另藉此提醒民眾，飼養寵物時應植入晶片或令其攜帶具辨識性之配件，以便不慎走失時能快速通知失主，民眾亦不可任意棄養。

另，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋的習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。