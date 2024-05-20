台南市議會國民黨團最年輕的28歲議員蔡宗豪，20日與多位黨團議員及年輕助理舉行記者會，大酸「太陽花1.0升官又發財」，如今「2.0面試又來了，趕快來」，「只要跟著民進黨走，就能吃香喝辣」。（洪榮志攝）

立法院17日爆發衝突，大批支持民進黨的青年也聚集場外聲援，還被稱為「太陽花2.0」。台南市議會國民黨團最年輕的28歲議員蔡宗豪，20日與多位黨團議員及年輕助理舉行記者會，大酸「太陽花1.0升官又發財」，如今「2.0面試又來了」，「只要跟著民進黨走，就能吃香喝辣」；與會人士還呼籲民進黨，不要再濫用青年的單純，作為自己鴨霸的肉盾，也提醒民眾不要一昧替執政黨的貪腐霸權政策護航。

蔡宗豪在黨團議員王家貞、林燕祝、盧崑福、李中岑，以及林燕祝助理李佳容、議員曾培雅助理歐政豪、議員王家貞特助李昱潔、國民黨青年軍胡永融等人的陪同下，舉行「1.0升官又發財、2.0又來了」記者會。

蔡宗豪表示，立法院17日爆發衝突，原本只是內部的紛爭，但民進黨不按牌理出牌，號召許多青年包圍立法院，希望能重演當年的「太陽花事件」，利用民眾運動逼迫在野黨團屈服；當天也確實有許多人到場抗議，還被形容「太陽花2.0」，但這真的是代表正義嗎？

蔡宗豪指出，新任國安會副祕書長的林飛帆當年也是太陽花學運參與者之一，2019年他擔任民進黨副祕書長時，因月薪高達9萬元被戲稱「林九萬」；近日林飛帆又被新任總統賴清德點名為國安會副祕書長，薪水又大漲至20萬元，當然也被笑「林二十萬」；網友們紛紛不平「請問他有什麼國安知識可以當國安副祕」、「沒看過有人爬那麼快的」。

蔡宗豪質疑，太陽花學運的參與者都是正義人士嗎？還是只是為了升官發財，為了得到最大黨的庇護，才不斷在他們面前阿諛奉承，真是應了一句話：「只要跟著民進黨走，就能吃香喝辣」。

蔡宗豪強調，此次事件與當年太陽花學運一樣，都是民進黨號召民眾到場聲援，那些人像是來面試一樣，猶如不想努力只想被民進黨包養，希望能藉由此次事件提升知名度被民進黨看到，就可以不用考試進入政府部門工作，或參選民意代表不需支付任何參選金，反正有民進黨充當靠山。

李佳容認為，「手持民進黨證，百萬年薪保證」，她也好想不用努力就能升官發財。

與會人士更呼籲民進黨，不要再濫用青年的單純當作自己鴨霸的肉盾，也提醒民眾不要一昧地為執政黨的貪腐霸權政策護航。