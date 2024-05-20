高雄市長陳其邁在臉書曬出與前總統蔡英文合影，表示這是他最喜歡的合影。（摘自陳其邁臉書）

賴清德總統今（20）日正式就職，高雄市長陳其邁今早特地北上出席就職典禮祝賀，事後陳其邁在臉書PO文提到，將與中央一起，高雄持續打拚，「革新施政，攜手開創台灣的新風貌」。他也不忘再度感謝前總統蔡英文「是最支持高雄的總統」。

陳其邁貼文提到，今天是賴清德總統、蕭美琴副總統正式就職。賴總統說，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本。希望與所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。

文中也說，賴清德提到未來政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展：「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」。賴總統也提到，經濟發展的果實，應該為全民共享。

賴清德談話指出，推動「國家希望工程」、擴大社會投資，讓每一個人在人生的每一個階段，都能夠獲得政府的支持。「團結一致，我們的腳步就更穩；相互扶持，我們的足跡就更遠。為了國家的生存發展，透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。」陳其邁也呼應說，將與中央一起，高雄持續打拚！革新施政，攜手開創台灣的新風貌。

陳其邁今早也在臉書PO出與前總統蔡英文的合照並說，「這張是我最喜歡的一張」，那天總統到高雄鹽一公有市場，給創業的年輕人們支持鼓勵，也搭著輕軌穿過美麗的龍貓隧道，說高雄愈來愈熱鬧。

陳其邁直說，蔡總統對高雄發展是最支持高雄的總統，也讓台灣的國際參與、經濟發展往前跨很大一步，「感謝蔡英文總統，這8年來帶給台灣的進步。謝謝！」