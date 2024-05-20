總統府今（20）日舉行第16任正副總統賴清德和蕭美琴就職典禮，然而有網友指控，典禮上的主視覺圖疑似抄襲，對此，典禮主視覺設計師顏伯駿回應，此次選用彩色線段風格是在展現總統就職典禮帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

根據《ETtoday》今報導，針對抄襲相關質疑，顏伯駿發聲明表示，此次520就職典禮主視覺設計，是以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，使用設計中最基本的線段造型元素。他指出，主視覺4種顏色線段分別代表自由、民主、自信、友善，同時，象徵在台灣這片自由的土地上，透過各族群、世代、百工百業，共同編織出民主的篇章。

顏伯駿指出，視覺構成結合了台灣4極點，創造出台灣地理形狀，賴清德和蕭美琴的肖像設計同樣延續主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。他解釋，作為一種設計元素，彩色線段在設計歷史上有著悠久傳統，被廣泛應用於各種創作中，這次選用這種設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。