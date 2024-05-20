JKF2024年5月號雜誌，迎來「最強怪物女優」宮下玲奈驚喜現身擔任封面女星。她特別配合「夏日蜜糖」主題化身為甜蜜天菜，穿上南半球失守的大尺度黃色比基尼，辣秀三圍33、22、33的好身材。此外，已3度受邀來台參與公開活動的她，不僅喜愛及關心台灣，更在0403花蓮大地震後也捐贈善款協助賑災，著實讓人看見她「人甜心也美」的特質。

私下是甜食控的宮下玲奈，自曝每周都得去上兩次甜點店，多次來台工作的她，更是對台灣傳統點心讚不絕口：「雖然來台灣的次數不多，但當吃到鳳梨酥、杏仁豆腐時真的好喜歡，尤其QQ球更是我的最愛，希望每次來台灣都能好好品嚐一番！」

宮下玲奈曾3度受邀來台，與台灣並不陌生。（JKF提供）

宮下玲奈自2022年正式現身成人影業，透過搶眼外貌令她獲得粉絲們給予「顏值巔峰」美譽，迄今演出超過20多部作品，從學生、職員再到護士都有著不錯的表現，被問哪一個角色對她來說最具挑戰性？宮下玲奈則直率回答：「除了扮演自己之外，對我來說都好難（笑）！」

宮下玲奈說道：「最喜歡扮演的角色就是我自己！像是《MIDV-075新人専属 宮下玲奈》的內容，就是以宮下玲奈的主觀視角出發，再加上有著不錯銷量成績的關係，讓《MIDV-075新人専属 宮下玲奈》成為了我心中最喜歡的一部作品。」

有趣的是，儘管擁有多部叫好又叫座的影像作品，宮下玲奈卻說沒有看過自己出演的任何一支影片：「因為看到自己的作品時，其實會有點害羞、不自在，所以除了是放在網路上的宣傳預告，不然我連自己的一部影片都沒有看完過。」

提到2024的目標，宮下玲奈表示未來想繼續提升海外知名度，也想多加透過IG直播、抑或在社群媒體發文的方式，加深與粉絲間的感情：「曾經有粉絲跟我分享，因為看了我作品的關係，讓他順利地通過測驗，雖然我也半信半疑，但能跟粉絲們有這樣的互動，真的讓我覺得很有趣外，甚至自己的作品能變成幸運物，也是從沒有想過的事情！」