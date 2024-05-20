一架載有伊朗總統和高級官員的直升機當地時間19日發生重落地迫降事故。美國NBC報導，美國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）19日表示，美國情報部門告訴他，在此次直升機事故中「沒有發現謀殺的證據」。

據NBC報導，舒默19日在曼哈頓舉行的一場無關的新聞發布會上發表上述言論。他指出，「直升機墜毀時，伊朗西北部天氣非常惡劣，有濃霧。看起來像是一場事故，但全面調查正在進行。目前（伊朗方面）還在努力尋找直升機，他們還沒有找到。我會繼續關注事態發展。」

伊朗媒體19日稱，載有伊朗總統萊希和伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）的一架直升機19日發生事故，在伊朗西北部東亞塞拜然省緊急降落。當局在經過一段時間的搜救後，證實機上所有人員罹難。

伊朗國家電視台指出，伊朗政府內閣舉行了特別會議，將會宣布伊朗總統萊希等罹難人員的葬禮安排。