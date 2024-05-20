台北市寶林茶室食安事件，影響新竹縣粄條生意，客委會補助100萬元經費指定要在竹北市舉辦粄條節，縣議員彭余美玲20日在質詢時指在竹北辦讓她很納悶，副縣長陳見賢回應客委會指定要與竹北市公所辦，交旅處長陳盈州則指客委會主委已換人，該處正重擬計畫將送客委會，在新埔鎮舉辦粄條節。

縣議員呂宛庭14日批客委會粄條節指定在竹北市舉辦是「因人設事」，不尊重地方產業文化。客委會以新聞稿回應，考量縣府所在是全縣粄條業者聚集的區域，就單次活動宣傳角度，對各鄉鎮業者來說效果會是最好，因此建議在竹北市辦理，以期帶動全縣的粄條業者商機。

彭余美玲說，看到粄條節要在竹北辦，讓她覺得很納悶，她請問副縣長陳見賢在竹北哪裡吃得到粄條，沒有得到答案，可能要「孤狗」才能知道，其實粄條在新埔、竹東及北埔到處吃得到，為什麼會挑在竹北，這是大家很納悶的地方。

陳見賢說，大家都很清楚到新竹縣吃粄條，不是新埔就是竹東、北埔或芎林，竹北客家人比例其實不高，竹北賣粄條的店也不多，但是「出錢的人說了算」，客委會有跟縣府討論說要跟竹北市公所一起合辦，「這是好事，樂見其成！」

交旅處長陳盈州表示，該處提計畫向客委會爭取補助經費舉辨粄條節時，是客委會主委楊長鎮在回覆公文中指定在竹北市辦，縣府提出說明在新埔鎮舉辦的理由後，客委會人員也覺得粄條節在竹北辦是有點「怪怪的」！

陳盈州說，客委會已換新主委，該處正重擬計畫將送客委會考量在地產業發展，粄條節還是要在新埔舉辦。