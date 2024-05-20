520就職》賴清德就任第16任總統 大會精彩瞬間一次看 15:102024/05/20 中時新聞網 焦捷 、中時、 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，立法院長韓國瑜（右）將「中華民國之璽」授予賴清德總統（左）。（台北市攝影記者聯誼會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第16任正副總統賴清德和蕭美琴今（20）日就職，在大會上，國軍三軍儀隊、陸空軍各式軍機，以及各表演團體先後進行演出。對此，《中時新聞網》也整理了國家重要時刻的畫面，要帶讀者回顧大會精采瞬間。 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，新任的賴清德總統（右）宣誓就職，由司法院長許宗力（左）監誓。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，卸任總統蔡英文（左起）正式交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴，蕭美琴還一度感動拭淚。（ 陳信翰攝） 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，賴清德總統（第一排左）牽著第一夫人吳玫如女士（第一排右），與副總統蕭美琴（第二排中）一同進入總統府。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，賴清德總統發表就職演說。（陳信翰攝） 中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，典禮許多富有特色的演出，增添繽紛的色彩。（陳信翰攝） 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，國旗機隊飛過總統府。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，國軍勇鷹高教機飛過總統府前上空。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，典禮許多富有特色的演出，增添繽紛的色彩。（陳信翰攝） 520就職》賴演說提台灣77次 中華民國9次 「合併名稱」3次 520就職》典禮主視覺被控抄襲 設計師回應了 520就職》賴清德喊就職中華民國總統 ！演說全文曝光 #總統就職 #賴清德 #520就職 #第16任正副總統 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 520就職》陸大使批日「被帶入火坑」 日嚴正抗議 議員怒喊驅逐他 12:152024/05/22 國際 共軍展開圍島軍演 軍事專家張競曝關鍵安排 09:512024/05/23 兩岸 521包圍立院畫面登外媒 CNN：賴清德任期的混亂開始 09:562024/05/23 國際 朝野爆衝突 賴清德盼立院遵守程序正義、實質審議法案 19:242024/05/22 政治 賴政府上任兩岸觀光僵局有解？ 高雄旅行業籲：6／1解禁團令 15:332024/05/22 生活 柯文哲驚訝「賴清德沒來接觸」 曝民眾黨目標：到時候再談 08:392024/05/23 政治 520後啟動環台軍演 藍委：賴對陸強硬 陸自然強硬 11:192024/05/23 政治 賴清德提「互不隸屬」 蔡正元拋2點打臉：澎湖也不是台灣領土 08:322024/05/23 政治 第5次台海危機？陳揮文酸軍演若在大選前賴得票率破5成 15:302024/05/23 政治 萬人集結圍立院 吳子嘉：民進黨有人故意要扯「他」後腿 07:382024/05/23 政治 陸軍演包圍台灣及外島 日本回應了 路透：台人無恐慌跡象 12:092024/05/23 國際 賴清德520這樣談兩岸 美國事先知道？郭正亮、楊永明爆玄機 11:302024/05/23 政治 中共軍演連2天！三軍統帥賴清德視導陸戰隊66旅凝聚軍心 17:252024/05/23 政治 12友邦唯一未派慶賀團 賴清德接見海地大使祝賀1事 19:292024/05/22 政治 恐怕出事？看完賴清德「520演說」 吳子嘉竟大膽預言結局 21:122024/05/22 政治 賴、卓對國會下最後通牒？張禹宣看出玄機要「全面開戰」 10:192024/05/23 政治 柯建銘立院猛搞小動作？吳子嘉眼尖爆出內幕：想弄韓國瑜 06:302024/05/23 政治 看完賴清德520演說 郭正亮曝「這2句」嚴重後果：善意沒法推了 07:302024/05/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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