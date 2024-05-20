第16任正副總統賴清德和蕭美琴今（20）日就職，在大會上，國軍三軍儀隊、陸空軍各式軍機，以及各表演團體先後進行演出。對此，《中時新聞網》也整理了國家重要時刻的畫面，要帶讀者回顧大會精采瞬間。

中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，新任的賴清德總統（右）宣誓就職，由司法院長許宗力（左）監誓。（台北市攝影記者聯誼會提供）

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，卸任總統蔡英文（左起）正式交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴，蕭美琴還一度感動拭淚。（ 陳信翰攝）

中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，賴清德總統（第一排左）牽著第一夫人吳玫如女士（第一排右），與副總統蕭美琴（第二排中）一同進入總統府。（台北市攝影記者聯誼會提供）

中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，賴清德總統發表就職演說。（陳信翰攝）

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，典禮許多富有特色的演出，增添繽紛的色彩。（陳信翰攝）

中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，國旗機隊飛過總統府。（台北市攝影記者聯誼會提供）

中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，國軍勇鷹高教機飛過總統府前上空。（台北市攝影記者聯誼會提供）