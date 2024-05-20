Red Bull 車隊荷蘭籍車手維斯塔潘(Max Verstappen)於19日晚間的在艾米利亞-羅馬涅大獎賽（Emilia Romagna Grand Prix）奪下冠軍。其在排位賽則連續八站奪得杆位（pole position）的績優表現，讓 Verstappen 正式追平已故巴西傳奇車手塞納(Ayrton Senna)在F1創造的連續杆位記錄！

維斯塔潘於賽後表示，「今天的比賽非常激烈！尤其是到最後十圈的時候，我盡力維護並相信我的輪胎狀況，想辦法抵禦在後頭的Lando。我到結束前都還在倒數圈數，看到方格旗的感覺真好！這真的是很棒的成果，接下來我們還有很多工作跟項目要需要分析跟執行，同時也期待下一場的摩納哥賽事的到來。」

19日在義大利伊莫拉（Imola）的艾米利亞·羅馬涅大獎賽是維斯塔潘職業生涯的第 59 場冠軍勝利，險勝第二名諾里斯( Lando Norris)來勢洶洶的追擊，而維斯塔潘的隊友培瑞茲( Sergio Pérez) 從第11位出發，儘管一度衝入砂石路面，但隨即恢復狀態，最終獲得第8名。Visa Cash App RB F1車隊（VCARB）也由車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）獲得第10名，為團隊再獲一分；同隊的Daniel Ricciardo 則為第13名。

Red Bull 將於今年9月28日於臺中市政路前舉辦Red Bull Showrun活動，將Red Bull車隊的後勤人員及賽車手移師至臺灣，屆時將會有頂尖的賽車手行駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範在臺灣街頭時速飆破三百公里的震撼，與現場3萬人同樂。活動門票預計於8月開賣，詳細資訊請至官方網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/redbullshowrun-taiwan/