大陸發改委產業司副司長霍福鵬表示，將會同有關方面採取更多務實措施，推動新能源汽車提質、降本、擴量，鞏固和擴大產業發展優勢。
霍福鵬指出，在鼓勵新能源汽車消費方面，下一步要推動落實汽車以舊換新、新能源汽車下鄉、公共領域車輛電動化等政策措施，進一步擴大市場規模。在加快推動技術進步和創新方面，將支持相關企業加快電動化和智慧化技術研發，「鍛長板、補短板」，持續增強產業競爭力。
他表示，要積極推動新能源汽車產業實現更高質量的發展。要培育更多中國的龍頭企業，不斷提升企業競爭力，同時更加注重行業龍頭企業和上下游零部件企業的協同配合，增強產業鏈韌性。
他又稱，中國也是全球最大、最開放的汽車市場之一，歡迎全球汽車企業深度融入中國市場和產業鏈體系，共享發展成果。同時，支持中國企業加強國際合作，為全球汽車產業進一步提升電動化和智能化水平貢獻中國力量。
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