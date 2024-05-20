總統賴清德今（20）日在520演說中，針對兩岸互動往來表示，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。對於賴總統表示願重啟兩岸觀光，觀光旅遊業界認為是對大陸釋出善意，故咸表歡迎，業者並期待政府啟動「觀光小兩會」（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會，簡稱「台旅會」，「海峽兩岸旅遊交流協會」，簡稱「海旅會」）對話，同時立即解除「 禁團令」，不然兩邊的旅遊要恢復是有困難。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，要對話就必須「坐下來談」，「如果只是透過民間傳話，有時會避重就輕、效果有限」。蕭博仁建議新政府重啟2008年前兩岸觀光交流的協商機制，由具有「官方白手套」身份的「觀光小兩會」為代表進行談判協商。

蕭博仁並建議，政府若能進一步釋出更大、更多善意，才能為兩岸觀光交流加速回溫。蕭博仁並呼籲，兩岸交流不要太多限制，政府應進一步鬆綁兩岸交流活動的審查流程與內容。蕭博仁指出，現階段對大陸專業人士來台的聯審制中有「不可取代性」、「非必要性」與「急迫性」，使很多大陸工商團體進不來，故希望新政府重新調整聯審內容。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽對重啟雙邊觀光旅遊表示歡迎，並認為這也是善意的表達且呼應了習近平的說法。惟李奇嶽表示，現階段就是要恢復要先將6月1日台灣的禁團令先行解除，不然兩邊的旅遊要恢復是有困難。