今日是520就職典禮，正副總統交接完畢後，副總統蕭美琴就趕往行政院見證行政院長交接儀式，行政院長卓榮泰致詞時，發表未來行動創新AI內閣的施政方向，針對能源部分，他強調「將繼續發展綠能，但追求非核家園永遠是不可放棄的目標」，相信做得到，這樣子才能對地球、後代子孫盡這一代的責任。

卓榮泰說，未來行動創新AI內閣對「黑金、槍、賭、詐」一個都不放掉，行政院前幾周通過打詐四法，國人同胞對詐騙集團深惡絕，謹記在心，希望盡快讓立法院通過打詐四法，政府有武器、方法在手上，可以驕傲跟人民說，面對詐騙集團，讓其想騙不敢騙，已經騙的會被抓、騙到手的沒得花。

對於打詐，卓榮泰強調，相關部會一定要展現這樣的毅力和決心，「否則人民不會相信我們、不會再給我們這樣的機會」。

針對經濟部分，卓榮泰說，台灣經濟狀況成為世界不可獲缺的一部分，台灣高科技產業，政府有責任，因為對世界有責任，打造更穩定經濟發展環境，將持續穩定安全供電，但對於核能是否持續發展，他強調「將繼續發展綠能，但追求非核家園永遠是不可放棄的目標」，

卓榮泰表示，政府更要擴大社會投資，包括教育、長照等，雖然比以前做得多，但社會追求與日俱增，所以一定要步步到位，在好的財政下，政府有能力帶動社會投資、國家投資，一起為下一代和弱勢，為所有人民做溫暖貢獻，這也是政府共同責任。

對於花蓮重建，卓強調，未來災後復原工作，金額已經預編、方法看到了就是徹底執行，他向花蓮人喊話「」國家就是你家、政府是你的後盾」，永遠跟花蓮站在一起，叮嚀所有內閣這是今天開始要做到的工作，必須下定決心。