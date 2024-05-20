國人手術後習慣進補。醫師蕭慕琦分享一個案例，一名男子在大腸癌手術後，原本恢復良好，老婆愛夫心切，買了人參液為他進補，隔天男子即腹痛，一檢查發現人參太活血，反而讓傷口處滲裂出血，害得男子得住院住更久。

大腸直腸外科醫師蕭慕琦上「醫師好辣」節目時指，大腸癌手術後，最怕腸子傷口滲漏，因為腸子會蠕動，一旦發生滲漏，流出來的是腸液，流到腹腔可能會引發腹膜炎，除了會非常疼痛，也可能有生命危險。

蕭慕琦指，上述男子因大腸癌接受切除手術，開完刀4、5天，開始排氣，顯示腸子恢復了蠕動，她告知男子可以喝點水，來觀察腸子恢復狀況，水若喝了沒有不適，代表傷口吻合處長得很好，就能試著吃流質物質，接著就可以出院了。

隔天蕭慕琦又去查房，正好遇到男子的朋友來探病，男子朋友說，帶來了養氣人參要來為大哥補一下，身體會很好，蕭慕琦馬上說，手術後不能吃人參，因為人參會活血、容易流血，傷口不會好，反而還會在這兒住很久。

不料，接下來回話的是男子的老婆，告訴蕭慕琦「醫生！你共瞎毀，昨天才讓老公喝兩杯人參飲。」男子接著說，「醫生，我今天一直在等你來查房，因為我覺得肚子好痛。」

蕭慕琦說，她馬上為男子做腹部按壓檢查，只要一按到腸子吻合處部位皮膚，男子就喊痛，推去做電腦電層檢查，證實男子腸子吻合的傷口處，正在滲漏出血，原本已可出院的男子，這下因愛妻的人參飲，又不能出院，因此多住了好幾天。