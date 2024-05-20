日本實力派女團XG，20日正式公告首次世界巡演「XG 1st WORLD TOUR The first HOWL」詳細資訊，她們從日本大阪開始啟動全球巡演，除了將前往新加坡、首爾、曼谷、馬尼拉、吉隆坡等亞洲城市，XG也會將魅力舞台首次帶到台北與台灣粉絲們相見。

XG是由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA和COCONA組成的日本HIPHOP及R＆B女團，XG的團名源自「Xtraordinary Girls」的概念，代表她們將闖破界線，以不被世俗所侷限的獨特音樂風格和表演，啟發身為不同處境的年輕世代。

2022年3月發行首張出道單曲《Tippy Toes》便在樂壇掀起一陣熱潮，急速竄紅在包括美國、日本、韓國、澳洲、新加坡、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞以及大陸在內的國際舞台上亮相。XG更創下輝煌歷史，不僅是首個在美國告示牌「Hot Trending Songs Powered by Twitter」排行榜第一的日本藝人，也成為首個登上美國告示牌雜誌封面的日本女團。

XG的音樂以R＆B和嘻哈音樂為靈感的混合體，搭上日語、英語和韓語間流暢切換的歌詞，展現出她們為多元文化的影響力，創造出僅屬於她們的X-pop風格，可謂是這個新世代最具前瞻性的亞洲女團！這次世界巡迴演唱會台北站福利滿滿，只要購買VIP福利套票，就能享有觀看藝人soundcheck、VIP識別證與識別證帶、獨家藝人照片小卡與演唱會結束後藝人送別活動。