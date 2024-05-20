今日是520就職典禮，正副總統交接完畢後，副總統蕭美琴就趕往行政院見證行政院長交接儀式，行政院長卓榮泰致詞時，提及新政府如何應對國會生態。卓強調，他仍然秉持「誠意溝通、人民優先」，但誠意要互相包容、溝通要互相尊重，要求團隊依法行政、行政中立，期待有國會程序正義的法案，如此社會、國會才會接受。

卓榮泰表示，這幾天國人同胞看到也在問，未來行政院如何和立法院互動，行政院未來拿什麼態度面對立法院生態，他仍然秉持誠意溝通、人民優先，仍要展現行政團隊解決問題的能力，以及協調溝通的誠意，但誠意要互相包容、溝通要互相尊重。

卓榮泰說，希望從這裡開始，一步步讓人民看到台灣政治有更好一面，將推出福國利民、沒有爭議法案，政府會尋求國會支持，將把有爭議、不急迫的暫時放在不需要變動的地方，才有能力一一解決人民現在最迫切需要。

卓榮泰強調，如果能展現誠意和溝通，歷史會看得懂、人民會看得懂、國會都看得懂，他要求所有團隊成員，內閣成員非執政黨籍非常多，但不管口袋有沒有黨證、腦袋有何理念，「依法行政、行政中立」是捍衛民主和憲政唯一手段，請各位務必做到，因為依法行政才能跟社會交代。

卓榮泰說，團隊站在行政中立立場、依法行政，讓社會看到，也期待有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據，這樣做社會會接受、國會會接受，他在選前拜託全國人民選對的人、走對的路，現在在正確路上，要為全體人民服務，無私奉獻、無私服務。

卓榮泰呼籲閣員，要珍惜繼續信任團隊的國家成員，這些力量才是安定內部、往外發展，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣最好見證。

另外，卓榮泰致詞時也向卸任院長陳建仁致意，他表示，謝謝陳院長，最後一棒打下堅實的基礎，他沒有陳的那道聖光，但一定學習陳的溫暖，讓溫暖精神繼續在行政院發揚下去，唯有靠溫暖力量，才能在世界詭譎局勢，讓不大的台灣產生很大力量，才能在國內挑戰，有足夠能量面對所有問題。