據「日經中文網」報導，在中國電動車崛起之際，日本和東協將針對區域內的汽車製造和銷售，制定首個共同戰略，推進脫碳技術合作和人才培養等。

日本和東協將在最早於9月召開的日本與東協經濟部長會議上制定截至2035年的共同戰略的中期內容。共同戰略將包含四方面，分別是通過人才培養等提高産業整體水平、推進生產工序的脫碳化、確保礦物資源並向生物燃料等新一代領域等投資、共同向日本和東協以外的地區公布訊息。

在人才培養方面，將運用日本面向全球南方（Global South）提供的補助金，經濟產業省已通過2023年度補充預算等為補助確保1,400億日園資金。將針對工廠和零部件供應鏈企業，實施員工的數位化培訓等。脫碳方面，將使用日本的技術推進工廠二氧化碳排放量的可視化以及可再生能源的利用。

報導提及，以往都是由各家企業自行推進業務。目前，比亞迪（BYD）等進駐東協的中國企業越來越多，日本和東協在政府層面上制定共同戰略的必要性增強。東協方面也認為，提高日系車的出口能力將對區域內的增長起到促進作用。