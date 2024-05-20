伊朗官媒20日證實總統萊希在19日的直升機墜毀事故罹難，內閣立即召開緊急會議商討事態，將公布罹難者的葬禮安排。伊朗官媒公布的照片可見，政府召開緊急會議時仍預留萊希平時的座位，在椅背掛上一條黑帶，旁邊放有他的遺照。

根據伊朗政府發的聲明，伊朗政府內閣對伊朗總統萊希、外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等人的罹難表示哀悼。聲明表示，「我們向國家和人民保證，將繼續萊希總統的前進道路，國家的治理不會受到干擾」。

另據伊朗憲法第131條，一旦總統在任期間去世，將由第一副總統接任，並由對伊朗所有事務有最終決定權的最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）確認。由第一副總統、國會議長、司法部長組成的委員會，須在最多50天內安排舉行新總統選舉。

萊希於2021年6月當選總統，任期4年，可連任一屆。按原定計畫，伊朗下一場總統選舉本應在2025年舉行。伊朗現任第一副總統穆是赫貝爾（Mohammad Mokhber），他曾在西南部的胡齊斯坦省（Khuzestan）任職，2007年獲哈米尼任命為塞塔德公司（Setad）負責人，並於2021年8月出任第一副總統。