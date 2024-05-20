日系服飾品牌UNIQLO款式多樣，擁有不少死忠粉絲，一名女子自從發現UNIQLO門市衣服的吊牌售價和官網沒有同步後，結帳前都會先開官網確認，發現官網較便宜就會直接下單，以她想買的紅色針織外套來說，門市賣999元，官網標價599元，讓她直呼「立刻救回400元」，但許多網友說門市衣服售價以官網為主，且UNIQLO系列商品特價本來就不會貼特價標籤。

原PO昨（19）日於《Threads》指出，過去在UNIQLO買衣服件看吊牌價格，覺得貴就不下手，但事後上官網發現有特價，就會直接在官網下單，以她想買的紅色針織外套為例，門市吊牌標價999元，但官網顯示599元，讓她直呼「立刻救回400元。」

原PO表示，那次之後她在門市看到喜歡的衣服或單品，不會立刻結帳，而是先拿手機上官網再次確認售價，她說這舉動是被UNIQLO陰過一次後的結果。

文章掀起千人關注，部分網友感到很驚訝，但多數民眾紛紛表示原PO誤會了，因官網顯示特價商品，在門市也會以打折後的價格結帳，且UNIQLO商品特價本來就不會貼特價標貼，會直接在貨架上註明，只有個別斷碼賣剩的才會貼。