警方起獲短槍1把、彈匣2個、子彈等證物。（資料照）

李姓男子去年8月24日約覃姓、蘇姓友人一起試槍，雙方打算12萬元買賣，不料蘇男在汐止光復路連續射擊，槍聲驚動路旁住處，經民眾報案，警方在場發現8枚彈殼，清晨7時許，天剛亮即在汐萬路攔停李男的轎車，車上發現手槍、彈匣以及制式子彈，警方採集2人虎口沾有火藥微粒，士林地檢署偵結，依恐嚇公眾罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例，起訴李等3人。

汐止警方去年8月24日清晨5時許獲報，有民眾聽到槍聲，經查是李男駕駛車輛，提供手槍、彈匣和子彈給覃、蘇兩人測試，覃男在光復街、新台五路1段，先對空擊發1槍，一旁蘇見狀，行經光復路8巷1前連續射擊，由於清晨4時46分，一旁民眾還在屋內睡覺，聽聞聲響清醒後立刻報警，員警到場發現8枚彈殼，立即通報展開圍捕。

警方早上7時許，在汐萬路一段攔停李男的轎車，在車上發現手槍、彈匣，子彈8顆，檢方認為，李等人選擇試槍的地點，是一般住宅旁邊，危害公眾通行往來，行車記錄器更錄下對話，李炫耀手槍具有連發功能，涉犯槍砲彈刀條例，起訴李等3人未經許可持有非制式手槍等罪。