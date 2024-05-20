勞動部在確保國人工作機會的前提下推動「移工留才久用方案」，協助雇主留用資深移工、補實人力，其中有台南紡織工廠首波就透過該方案將28名資深移工轉任為外國中階技術人力，不僅留住優秀的資深移工，更緩解公司因缺工造成的困境。

「移工留才久用方案」是針對在台工作連續滿6年以上且符合技術條件的資深移工，雇主得以產業類月薪3.3萬元以上轉任其為外國中階技術人力，雇主除可免繳就業安定費外，轉任後空出的移工名額，也可再申請聘僱移工，減輕企業費用負擔，並更彈性地運用人力，降低對於移工的招募與訓練成本。

台南的紡織工廠宏遠興業因生產線環境高溫又地處鄰近南科，常空有訂單卻找不到產線人力，據統計每月撥打500通電話，僅能招募到1名作業員，相對的公司有多名留台期間將屆滿的移工，不僅工作態度良好、配合度高，最重要的是已累積了逾10年的技術和經驗。

業者表示，當得知有勞動部「移工留才久用方案」就立馬申請，首波就通過28名轉任為中階技術人力，還將其中一位菲律賓籍的資深移工MANUEL（曼努）升遷為產線副課長，讓公司有效緩解缺工問題、穩定產能。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，截至目前為止，南分署已協助轄區2763家廠商運用此方案，成功轉任3366名移工為中階技術人才，若雇主想進一步瞭解方案內容，可到「移工留才久用服務中心服務網」或電洽1955免付費專線，將有專人提供服務。