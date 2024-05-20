信義房屋日前推出全新影片，以創新視角呈現幸福職場價值。片中邀約到四組家庭，分享家人身處的職場環境，及家人一路以來的成長與轉變，影片最後，家人驚喜現身，原來他們都是信義房屋的業務同仁及分店主管。影片以論述清晰、幽默卻又充滿溫暖的風格深獲各界好評，上線至今不到一個月，已逾兩百萬閱覽人次，信義房屋Facebook官方粉絲專頁及Youtube更有許多信義同仁或同仁家屬自主留下專屬於自己與信義房屋的獨特幸福回憶。信義房屋秉持「以人為本」核心理念，將人才視為公司最重要的資產，以具競爭力的薪酬福利、透明的升遷管道、擴及家人的團體保險、健檢、及績優員工獎勵海外獎勵旅遊，第二胎以上12萬生育互助金，期望讓每一個信義人與他們的家庭都能從各方面感受到幸福，並致力為產業、社會創造正循環，一同成長並共創幸福未來。

信義房屋於4月推出以「說好的幸福在信義」主題影片，首創請同仁的家人擔任影片主角，從他們的角度，分享在他們眼中對於信義房屋的感受、以及家人在加入信義房屋後的成長和蛻變，如信義房屋南京建國店專案協理周昱曦的媽媽林美菊女士當初曾擔心忠厚老實的兒子無法勝任房仲的工作，然而周昱曦現在已是獨當一面的不動產經紀人，曾勇奪全國業績TOP1的佳績，更帶著媽媽參加績優員工獎勵海外旅遊，逐漸完成媽媽環遊世界的旅遊夢；中壢高中店專案經理葉歆妤的媽媽和哥哥則分享，過去害羞的她在加入信義房屋後，更如何懂得表達與分享，並在公司擔任講師，把自己的經驗和善意擴散給同仁、客戶及家人，並將房仲工作經營為自己熱愛的事業，甚至取得信義房屋業務人員的最高榮譽「信義君子」。

信義房屋南京建國店專案協理周昱曦曾勇奪全國績TOP1，更帶著媽媽參加獎勵海外旅遊，完成媽媽環遊世界的旅遊夢。(圖/信義房屋 提供)

而信義房屋的完整教育訓練及高科技發展，也協助業務同仁在工作及家庭的角色雙雙升級：信義公益忠明店店經理蔡侑臻的太太鄭思文也曾是信義房屋的同仁，她對於信義房屋推動數位轉型，運用AI等數位科技升級作業系統進而提升員工效率相當有感，她表示現在已經可以用手機調閱資料、處理事務，讓先生有緊急狀況也可以盡快處理公事，有更多完整的時間經營家庭；竹北台大店店經理羅晧宸的太太吉燕飛則是分享先生進入到信義房屋後，受到信義房屋完整的教育訓練，以及「手心向下」的理念影響，從一個只懂得衝業績的熱血青年逐漸成長為成熟穩重的分店主管，同時也是家人的好老公、好爸爸，信義房屋提供的第二胎以上補助12萬生育互助金更讓員工同時衝刺家庭及事業無後顧之憂。

信義公益忠明店店經理蔡侑臻的太太鄭思文曾是信義房屋的同仁，對於信義房屋推動數位轉型，運用AI等數位科技升級作業系統提升員工效率相當有感。(圖/信義房屋 提供)

「說好的幸福在信義」影片於4月於信義房屋官方Youtube頻道上線以來，已創下超過兩百萬人次閱覽數，更獲得許多正向口碑，除了來自廣大網友的支持之外，信義房屋官方社群包含Youruber及Facebook粉絲專頁更吸引許多信義房屋同仁，以及員工家屬留下自己與信義房屋的獨特幸福回憶，像是「雙胞胎也適用第二胎生育互助金」、「擴及員工家人的團保、健檢福利」、以及「有員工認股還有信福幣、每年健康檢查、獎勵出國，覺得真的好幸福，又可以賺錢、又可以幫助客戶」、「很喜歡待在信義大家庭的氛圍，友善又有趣的團隊相處，學習成長，福利滿滿！」