桃園市中壢區老街溪20日一早出現大量魚群暴斃，死魚隨溪水漂流發出惡臭，沿岸居民苦不堪言。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區老街溪20日一早出現大量魚群暴斃，死魚隨溪水漂流發出惡臭，沿岸居民苦不堪言，市府環保局、水務局獲報調查原因，初估至少有1萬5000條死魚，20日一早除派員清除外，稽查研判是大雨後將地面汙染物沖刷至河川，造成水中溶氧量偏低導致魚群暴斃，後續將進一步調查確切原因。

環保局表示，19日晚間接獲民眾通報，緊急派員稽查，發現水質PH值8.1、水溫24.9度、無化學重金屬和異味、水色透明，溶氧0.4mg／L明顯變差，魚群大量死亡，懷疑是日前大雨，將油漬、汙染物沖至河川，造成溪水溶氧量變差，仍將進一步檢驗查明。

水務局則說，一早派人前往老街溪興南堰至新明橋的元化路二段，沿河清除死魚，避免魚群發臭，預計今天內可以完成清除。

市議員謝美英說，接獲老街溪沿岸住戶陳情，今天一早開窗戶就聞到很濃烈惡臭，趕快通報市府相關單位，表示還在查察是否為廢水造成汙染，但初步已經排除，有可能是因為水中的溶氧量偏低以及水位太低，也有可能是氣溫太高所造成。她表示，要求相關局除應該注重是否有機制可以提前預防，譬如說太熱或是像最近水位過低，應有定期巡檢或是可以及早防範，而不是現在看到整條老街溪統統都是死魚，現場也發現清理方式是人工徒手一尾一尾撈進袋子裡，再由環保局垃圾車清運，一來這做法不符合效率，惡臭恐怕還會再持續，沿岸住戶苦不堪言。