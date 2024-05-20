嘉義市文化中心、市立博物館、假日花市一帶停車一位難求。（呂妍庭攝）

嘉義市立博物館、文化中心周邊停車位一位難求，嘉義市議員王浩指附近阿里山林業鐵路及文化資產處所屬土地閒置未使用，要求嘉義市政府多努力，跟林鐵及文資處溝通，優先釋出未畫入促參案土地做停車場，林鐵及文資處回映，包括舊果菜市場、舊魚市場目前都在使用中、未閒置，至於未畫入促參案範圍是因為有占用戶問題尚在處理中，未來促參案一旦招商成功，可增加746席汽車、大型車車位和400席機車位。

王浩20日質詢時表示，嘉義市文化中心、市立博物館經常舉辦活動，旁邊又有假日花市、嘉義終身學習中心，但鄰近幾乎沒有停車空間，不只是假日，平日也很難找到停車位，雖然林鐵及文資處去年啟用製材所旁邊的停車，如以市立博物館1年入館10萬人次計算，當地停車空間十分不足。

王浩說，市立博物館後方萬坪空間閒置多年，舊魚市場、舊果菜市場，占地6300坪，閒置超過9年，未來阿里山林鐵全線通車後，北門車站周邊勢必帶來更多人潮，假日停車需求只會增不會減，再不做停車場規畫就來不及了，要求市府交通處應就未納入促參計畫範圍內的土地，優先拜託林鐵及文資處規畫做停車空間。

林鐵及文處資副處長周恆凱指出，舊果菜漁市場位於阿里山林業村促參範圍內，原規畫促參面積13.52公頃，因為嘉義製材所歷史建築群整修活化、玉山一、二村住戶處理及整體觀光、投資環境不佳等內外部條件，致2018至2019年3次公告招商，均無廠商投件，經檢討調整阿里山林業村促參面積約7.279公頃，其中臨秀泰影城的多功能廣場與舊果菜魚市場為2處可開發區，可供停放740席小型車、6席大型車、400席機車，促參案已於今年2月29日公告招商，7月1日截止收件。

周恆凱說，促參案調整土地範圍，已將占用戶等區域排除在外，未涉及文資身分等問題，更有利招商引資，至於未被畫入促參範圍的土地，還有許多問題要克服，像是占用戶已從原本84個門牌，逐一溝通、協調到剩下2個門牌，另還有廟宇占用等情況，都需要時間來處理

至於被點名閒置，周恆凱說，果菜市場自2017年起即置放製材所大型機具，另交通部2018年7月1日起陸續租用阿里山林業村，含舊魚市場部分土地，做為鐵路高架化計畫臨時軌、相關工程聯外運輸及物料置放使用，並未閒置。

周恆凱表示，因應阿里山林鐵7月1日全線通車後的人、車潮，阿里山林業村收費停車場已去年5月27日開始營運，可供停放237輛小客車、5輛大客車、3輛電車停放。

市府交通處長許啟明說，嘉義市都市計畫內停車場用地本來就不多，市府已全面開闢，目前只剩4場，另與相關單位合作開闢停車場是市府一直在努力的方向，目前嘉義市路外停車場有1萬4000多格，供給量在各縣市名列前茅，路邊停車格也有2900多格，主要朝路外主為、路邊為輔規畫停車格，把路邊空間還給行人和行車使用 。