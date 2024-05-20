煎魚最怕油一直噴，一名女網友日前煎虱目魚，煎得魚肉都碎掉，油還噴得到處都是，喊再也不煎虱目魚了。對此，有內行人分享1招，只要拿一張廚房紙巾，蓋在虱目魚上，煎魚的時候就不會噴油、爆油，還有順便吸油的效果。

虱目魚油脂多，不好煎，有女網友近日在臉書「家常菜」貼出煎虱目魚的照片，整片虱目魚碎成好幾塊，大呼煎魚的時候一直噴油爆油，把她嚇得半死，喊著「再也不煎虱目魚了啦」。

貼文PO出後，許多網友提供煎魚妙招，其中有內行人傳授1招，最多人按讚，就是在煎魚的時候蓋上一張廚房紙巾，大讚「完全不噴不爆，還能吸出多餘油份」，若沒有廚房紙巾，也可以蓋一張烘焙紙代替，不會噴油也不會黏住，煎完魚還不用洗鍋蓋。

另外，也有網友分享其他煎魚不噴油的方法，「可在魚身上抹薄薄一層麵粉，開小火就可煎得漂亮，也不噴油」、「不要放油，先煎肚子部份，再煎魚皮，沒油就不會噴了」、「魚表面用餐巾紙擦乾」。內科醫師傅裕翔曾在臉書指出，虱目魚富含多種營養素，尤其魚皮有膠原蛋白、高鋅含量、維生素B2，還有大量的不飽和脂肪酸，能預防中風、發炎反應和心血管問題。