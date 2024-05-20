潘裕文將推出新單曲〈7AM 〉，單身多年的他，在即將邁入40歲前夕，終於順利脫單。這首歌不僅是對戀愛的頌歌，也是他對於遠距離關係中的甜蜜與苦楚真實的描繪。許久沒有推出新作品，潘裕文也期待藉由這首單曲，與大家分享他新的心路歷程與故事；此外，6月即將過生日的潘裕文，也預告將於6月16日舉辦生日見面會。

距離自上一張迷你專輯《不敢唱的情歌》至今已3年多，許久未推出新作品的潘裕文，在2024年春天除了帶來全新音樂單曲，也帶來了自己的好消息。單身已經超過7年的他，終於進入「戀愛狀態」，戀愛對象是馬來西亞歌手Zen俊倩。雙方認識多年，在2022年底，潘裕文到吉隆坡演出時，2人有機會再次聚首，因而展開了一段新的緣分，也開啟了潘裕文的遠距離戀愛歷程，他便將這樣的故事寫到這首新歌裡。

潘裕文推出新單曲〈7AM 〉。（闊思音樂提供）

潘裕文與馬來西亞的緣分深厚，除了作曲者是馬來西亞人，他也特別邀請當地新生代樂團babychair成員的楊嘉成，與潘裕文擔任共同製作人。兩人在錄音室一見面，嘉成就告訴他：「我從小就看你在超級星光大道比賽耶，你唱的歌曲我都很喜歡，特別喜歡你唱的心裡的獅子那首歌。」這句話讓潘裕文馬上產生世代感的差距，帶著需要維持住「演藝圈前輩」的心情，在錄音配唱時火力全開，希望能把這首歌唱好。

Zen俊倩是馬來西亞歌手。(圖／闊思音樂提供)

歌名〈7AM 〉也是取自戀人在機場送別時的登機時間，潘裕文說，談過遠距離戀愛的人都知道，旅程結束的那一天，越接近送機的時間就越痛苦，就像分離前的倒數計時，但因為不想再加深對方的傷感，所以等對方離開了，才敢表現出難過。他分享當時與對方正式交往後，他趁著假期飛到馬來西亞相聚，他對女友開玩笑說要她舉著「大明星Peter Pan」的牌子接機，結果一走出機場，就看到對方拿著手機用跑馬燈寫著「大明星Peter Pan」在入境處迎接，感到非常好笑又覺得很感動。

之前單身時期常說如果以後談戀愛的話，一定會瘋狂放閃到朋友都覺得討厭的程度，但真正戀愛之後，並沒有如預期中的馬上分享這件事，潘裕文說自己已經快要40歲了，這是在人生經歷比較成熟的階段談的戀情；加上是異國戀愛，會很珍惜能相處的時間，也會更願意站在對方的立場去考慮到更多的差異、理解對方，也期許自己能夠更加成熟穩重。他笑說「請各位廠商多多發工作，我會加倍努力工作，因為要努力賺錢買機票，還要儲蓄戀愛與成家基金」。