近來詐騙集團將歪腦筋動到彩券行，有詐團在網購平台佯裝賣家，並將彩券行帳戶提供給消費者，再請彩券行「代下注」做無本生意，直到消費者發現報警，彩券行帳戶成「警示帳戶」才揭發惡行，桃警呼籲彩券經銷商勿「代下注」，血本無歸事小，淪詐欺洗錢共犯得不償失。

桃警婦幼隊指出，隨著台灣彩券的推出，難免有不肖人士將歪腦筋動到券商身上，近年來發生多起因為「代墊」彩券下注金額的詐騙案，犯案模式可分為2種：一種是「無力償還」銷聲匿跡，一種是「無本投注」的第三方詐騙，共通點都是嫌犯會先與店家成為「熟客」，取得店家的信任，後來要求店家「代為下注」，並請店家提供「匯款帳戶」。

婦幼隊指出，「無力償還」模式是嫌犯都會乖乖匯入款項，因信用良好，店家不疑有他，且下注金額龐大，還以為來了一位「優質客戶」，大幅提高店內的業績與佣金，沒想到卻是惡夢的開始，取得信任後開始請店家代墊金額，店家累積大量的代墊款項，嫌犯某一天突然失聯，造成店家索討無門，多年前某縣市遭詐騙800萬的彩券經銷商，對象就是一名交易長達2年「熟客」。

另一種「無本投注」為涉及「網拍」的第三方詐騙。嫌犯會在網路購物平台佯裝「賣家」，並將彩券經銷商的匯款帳戶提供給消費者轉帳購物貨款，彩券行若不查匯款來源分散，誤將戶頭入帳的錢當成是嫌犯下注匯款，等到累積一定金額後，嫌犯要求店家代為下注，如果沒中獎嫌犯也沒有損失。

因為下注金來自「網路購物平台被詐騙的消費者」，若中獎嫌犯還會去領取獎金倒賺一筆，直到遲未收到物品的消費者起疑報案，經銷商的匯款帳戶變成「警示帳戶」被凍結，才知成了共犯，還吃上詐欺及洗錢的刑案官司。

桃警婦幼隊本月與市政府社會局及台灣彩券合作，至多處公益彩券經銷商進行「防詐反性騷」的安全防護講習，除以案例提醒經銷商要保護「錢」的安全，勿「代下注」，也提醒要保護「人」的安全。

婦幼警察隊隊長盧昱嘉說，彩券行人來人往，有時營業時間到很晚，店員難免會遇到「鹹豬手」性騷擾，甚至有可能被「跟蹤騷擾」，特別提醒各種「反性別暴力」的人身安全保護小訣竅，強調唯有提高警覺，才能保障「錢」與「人」的安全。