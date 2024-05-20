蔡英文於今（20）日正式卸任總統，原本依照《卸任總統副總統禮遇條例》可每月領25萬元禮遇金，不過蔡英文將兌現2016年推動年金改革時的承諾，將領取的禮遇金金額以年金改革的所得天花板為上限，每月改領8.6萬，等於自砍逾16萬元。

蔡英文在2016年推動年金改革，時任副總統陳建仁主持「總統府國家年金改革委員會」曾提到，未來他與蔡英文未來卸任所領取的禮遇金，將會以年金改革的所得天花板為上限。如今蔡英文已卸任，據《三立新聞網》今報導，有總統府知情人士透露，蔡英文將兌現當時的承諾。

據《卸任總統副總統禮遇條例》，卸任總統享有每月25萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整，且卸任總統還享有處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，第一年為800萬元，第二年遞減為700萬元，第三年遞減為600萬元，第四年遞減為500萬元，之後不再遞減；至於禮遇有效期間則與任職期間相同。由於目前公務員月退上限為8萬6342元，蔡英文等同自砍逾16萬元，剩餘部分將全數捐做公益。