高股息ETF是國人熱門存股標的，截至5/17，總計20檔高股息ETF掛牌上市，規模超過1.3兆元新台幣，受益人數近600萬人。其中，4檔規模超過2,000億元，依序為元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)及復華台灣科技優息(00929)。

比較這4檔高股息ETF，0056歷史最悠久，規模也最大，高達2,885億元；受益人數方面，0056及00878均超過百萬人，以00878為最多，已逾126萬股民；00919與00929規模及受益人數則在伯仲之間。

若以股價來看，00929每股僅20元出頭，是四檔高股息ETF中，價格最便宜、最好入手者；股價最高則為0056，每股近40元，幾乎快要是00929的一倍。年化配息率方面，00929以傲人的11.78%，摘下冠軍寶座；其次為00919，為10.22%；0056及00878則約8%~9%之間。

四檔2,000億級高股息ETF比一比

資料來源：Cmoney，年化配息率=最近一次現金股殖利率*每年配息頻率

此外，觀察4檔高股息ETF晉升「2千億俱樂部」所花天數，以00929為最快，上市後只花342天，相較於0056的15.3年、00878的2.8年，以及00919的1.5年，速度快了許多。

分析00929規模迅速成長，主要原因為「高配息」、「穩定月配」、「填息快」，值此台股高檔之際，全科技股的00929動能能否續航？存股達人分析，三大因素可望帶動00929後市表現：

一是不論股市多空，台股都能穩定發放股息，有助於提升長期投資總報酬率。彭博資料顯示，過去十年間(2014/1/1~2024/4/8)，台灣加權指數不含息累積報酬率137%、含息累積報酬率246%，顯示股息發放對於指數報酬率累積有重要作用。

二是台灣電子供應鏈完整且多元，具有關鍵競爭力。以AI科技為例，台灣許多廠商在先進製程的產能部署方面進展迅速，並在AI相關的電子供應鏈中具有一定的地位，長線來看將持續帶動台股企業獲利加速成長，推動台股長期走高。

三是00929將於6月底進行換股，它採取五大基本面選股，除了高殖利率之外，還要符合低本益比、低波動、低股息變異性及高ROE等四大條件，篩選成分股。00929去年6月首次換股，以此選股邏輯剔除「沖天炮」及「估值過高」兩大類個股，並納入更有潛力的成分股，為配息水庫奠定雄厚家底，這也是00929可以於一年內兩次調升配息金額的重要原因。因此，今年6月的換股能否如同前一次換得那麼漂亮，值得觀察。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。