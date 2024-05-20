今（20日）是總統賴清德、副總統蕭美琴就職日，台股走勢大幅波動，賴清德發表就職演說後，台股一度急跌逾150點，尾盤又強拉以21271.63點作收、小漲13.16點，回顧7次總統就職後台股表現則漲跌互見。

中央社報導，根據Cmoney統計資料，1996年總統李登輝勝出後，當年520總統就職後1週、1個月和3個月，台股分別上漲2.14%、10.06%和4.89%；2000年陳水扁就任後，後1週、1個月和3個月台股卻全數下跌，跌幅分別是2.63%、1.47%和6.38%；陳水扁2004年續任，就職後1週台股漲3.74%，但之後1個月和3個月，台股下跌4.45%和3.31%。

馬英九2008年、2012年就職後，台股也呈現下跌趨勢，2008年金融海嘯最慘烈，台股在520後1週、1個月和3個月，分別大跌3.2%、12.86%及22.36%。

總統蔡英文2016年和2020上任，台股則持續上攻，這兩次520行情至少能延續三個月左右，2016年上漲10.46%，2020年上漲13.34%。