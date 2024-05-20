立委陳菁徽20日下午到台北地方法院對立委鍾佳濱提起刑事自訴，（圖左起）國民黨立委王鴻薇、許宇甄及張嘉郡、陳菁徽及台北市議員王欣儀一起前往提告（林偉信攝）

立委陳菁徽20日下午到台北地方法院對立委鍾佳濱提起刑事自訴，（圖左起）國民黨立委王鴻薇、許宇甄及張嘉郡、陳菁徽及台北市議員王欣儀一起前往提告（林偉信攝）

民進黨立委鍾佳濱17日衝上主席台與國民黨立委陳菁徽發生衝突，陳菁徽20日下午到台北地方法院提起刑事自訴，她哽咽地控告鍾佳濱故意傷害與性騷擾，並質疑這就是民進黨口口聲聲說的「性別平權」？還是民進黨的平權，其實是必須靠著拳頭來製造被害人嗎？難道，這就是賴清德總統就職談話中的「正義」？

陳菁徽說，鼓起勇氣來到這邊，為的不是她身上遇到暴力的傷、不是我遭受到公然性騷的痛，而是她不要再有人會被隨意施暴、她更不要再有人能靠著狡辯來逃過性騷的罪行。

她表示，17日回到家才發現，原本不以為意的疼痛，竟是左半邊身體和臀部的大面積黑紫色腫塊，她不知道這樣在「民進黨委員」的眼中，口口聲聲的反對性騷、反對暴力的原則在哪？

她質疑，這就是民進黨口口聲聲說的「性別平權」？還是民進黨的平權，其實是必須靠著拳頭來製造被害人嗎？難道，這就是賴清德總統就職談話中的「正義」？

她說提告，固然是要維護自己的權益，但更要給所有還想使用暴力的民進黨委員一個警告，國會不是靠揮拳頭的地方，是要講道理，用暴力打人，一定告。