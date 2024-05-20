韓國男星柳俊烈近日為主演Netflix新劇《The 8 Show》，和女主角千瑀嬉及導演韓在林，接受台灣媒體越洋視訊訪問分享拍攝秘辛。千瑀嬉表示在長達10個月的拍攝，終於可以離開攝影棚的那天，自己有種逃脫的快感。柳俊烈則是被導演爆料是在「撐眼拷問戲」時唯一喊痛的演員，讓他不禁邊睜大眼，邊自嘲「可能是我的眼睛太小了」。

該劇講述8個人被困在分為8層的秘密空間裡，參加「時間積累就會賺錢」危險真人秀時發生的故事。千瑀嬉分享因為拍攝期近1年，「一直在一個密閉空間拍攝是個很特別的經驗」，雖然自己飾演「8樓」參賽者到最後都不想離開，但她本人則是殺青那天忍不住開心大喊：「終於可以逃離這個空間了！」柳俊烈正好相反，反而笑說自己非常享受，他認為比起外景拍攝，攝影棚內的話很多事都在可控範圍中，「演員只要專注在演技就好，是很安心的工作環境，能在熟悉感中反覆作業，感受到了不同的樂趣，所以希望我下部作品也能是搭景很多的地方拍攝。」

柳俊烈認為自己和此次飾演的「3樓」都偏向理性思考。（Netflix提供）

柳俊烈表示，若真的有機會的話，自己也非常想參加像《The 8 Show》這種以金錢為主題的遊戲，不過不用要像《The 8 Show》那麼血腥暴力，「就大家開開心心度過，可以透過各種遊戲認識新朋友，有點像是學生時期的團康遊戲那種，感覺會很有趣。」千瑀嬉也附和道，「如果《The 8 Show》是走幸福溫和路線的話，我應該也會想要參加」，接著表示，因為自己本身就不愛競爭，所以不太可能參加生存遊戲，「我比較喜歡旅行，會選擇可以享受文化、美食那種療癒型的節目」。

千瑀嬉此次一改形象，飾演反社會人格的「8樓」行為藝術家。（Netflix提供）

若有機會可以自己選擇要住在幾樓，千瑀嬉想堅持住在8樓，享受特殊待遇，柳俊烈則想選7樓，「比起當班長，可能當副班長更好？因為我不想太有負擔，需要有人可以讓我依靠，對我來說當領導人太有壓力了。」被問到跟哪一層樓的住戶最為相似時，柳俊烈還是選了自己飾演的「3樓」裴真秀，他認為每次在演戲時，或多或少都會融入一些自己的觀點，雖然在個性上還是有很多不同之處，「但最相似的地方應該是傾向於理性思考，希望大家不會感到不舒服，通常會做出較中庸或普通的選擇，當然可能會因情況而異，有時也會做出讓人驚訝的荒唐選擇，但在試圖理性判斷這方面我認為是我們之間最大的共通點。」

千瑀嬉此次一改形象，飾演反社會人格的「8樓」行為藝術家，常做出一些殘忍的舉動，她坦言：「比起之前其他作品，我演這部戲時內心確實有更煎熬，因為要扮演折磨他人、從暴力中獲得快樂的角色，比想像中更困難。因為在飾演一個精神病患者或殺人魔時，不需要跟那個角色產生共鳴，反而是要盡可能把自己跟角色分開看待，儘管內心很痛苦，有些場面讓我感到相當不舒服，但沒辦法我還是要詮釋好自己的角色，所以沒有哪一幕是我對導演說『我演不了』」，可說是相當敬業。

《The 8 Show》長達10個月在密閉空間拍攝。（Netflix提供）

另外，劇中最讓觀眾難忘的莫過於懲罰參賽者不能睡覺的「撐眼拷問戲」，導演韓在林表示，拍攝時有用雙面膠帶貼住，「工作人員都有先試過，所以跟看上去的不一樣，實際拍起很安全，並沒有對眼球造成壓迫」，現場也有醫護人員待命，且會透過後製剪接和電腦特效輔助，演員最多就睜眼30秒，「不能眨眼還是難免會留下一點眼淚，不過我都有監督拍攝。唯一一個喊痛的演員就是柳俊烈。」柳俊烈聽到後忍不住自嘲：「可能是我的眼睛太小了！」笑翻眾人。

《The 8 Show》目前已在Netflix熱播中。