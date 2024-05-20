伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日墜毀在伊朗西北部山區，包括萊希、外長等9人全數罹難。萊希搭乘的失事座機為美製貝爾式212直升機（Bell 212），專家推測，失事直升機可能為機齡約有半世紀的老爺機，受制裁影響，直升機可能缺乏零件，另外當地突然起大霧等天氣因素，可能也是釀成墜機的原因。

伊朗通訊社（IRNA）指出，萊希搭乘的是美製貝爾式212直升機。美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN軍事分析師、美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）分析，萊希可能搭乘的是伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution）爆發前購買的貝爾式212直升機。

Another picture showing what’s left of president Raisi’s helicopter after it crashed into the mountain. https://t.co/wRHbXrjqOY pic.twitter.com/TwJ5ODXsky — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) May 20, 2024

伊朗伊斯蘭革命於1978年爆發，貝爾式212直升機最初則於1960年代末投入營運，先後於美國、加拿大生產，換句話說，萊希搭乘的貝爾式212直升機機齡可能已有半世紀。

萊登推測，伊朗難以取得直升機零組件，可能是釀成墜機的原因之一。

專家分析，機齡老舊，加上天氣因素，可能導致伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的貝爾式212直升機（Bell 212）墜毀。

他說貝爾式212直升機是在1976年伊朗國王統治後期以商業形式引進，在此之前已在美國軍隊中服役，因此直升機最早可能在1960年末期就已投入運作，「對伊朗人來說，零組件肯定是個問題」。

他推測，礙於國際制裁，零組件加上過去幾天伊朗西北方的惡劣天氣，可能是釀成這起空難意外的關鍵因素。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，貝爾式212直升機為一款通用直升機，用途廣泛，包含載運乘客、部署空中消防設備、輸送貨物及支援武器系統。19日墜毀的直升機是專為運送政府官員而設計，包含機組員在內，最多能載運15人。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日墜毀山區，失事地點起了濃霧，伊朗官媒推測是墜機主因。（圖／路透社）

另外半島電視台（Al Jazeera）報導，航空分析師貝利（Kyle Bailey）表示，能載總統的飛行員通常是技術非常好、非常有經驗的，但他坦言直升機是「非常複雜的機器」，主要問題在於，即便起飛時天候晴朗，但一旦進入山區、崎嶇、樹林覆蓋的地形，可能會在預期之外的區域出現霧氣。

他強調無法從天氣預報、地圖、雷達中得知是否有霧氣，霧能在任何地方「非常、非常快地出現」，也能「悄悄偷襲飛行員」。

伊朗官媒在報導這起空難意外時，均定調是天氣因素釀成意外，同時也導致救援更為困難。