彰化縣學校社區共讀站7校聯合啟用典禮今日在線西國中舉辦，由縣長王惠美與7校校長共同揭牌，結合校園特色與閱讀推動主題進行規劃的學校社區共讀站，除提供學校師生使用，也開放給社區民眾使用，一起享受閱讀的喜悅，王惠美表示，希望家長能多陪伴孩童閱讀，讓閱讀能夠向下扎根，避免3C陪伴。

王惠美表示，彰化縣已有61所學校社區共讀站，感謝教育部國教署補助1367萬元、縣府配合款502萬元，補助線西國中、大村國中、萬興國中、永靖國小、鳳霞國小、員東國小及朝興國小等7校，進行圖書館修繕，並轉型為學校社區共讀站。每所共讀站的設計風格都融合各校閱讀主題與當地特色，為師生及社區居民，打造具美感設計的共讀場域。

王惠美說，孩童仍是希望爸媽能夠多陪伴閱讀，避免3C陪伴，據研究統計3C代替家長陪伴，學童會有部分性格上的異常，仍希望家長陪伴閱讀能夠向下扎根，可以透過閱讀讓視野更加寬廣，觀念正確。

王惠美指出，近幾年縣府積極推廣閱讀，鏈結社會資源及專款投注經費計640萬元，成立42座「英文愛的書庫」，扎根英文閱讀與國際教育，更挹注經費約1.01億元推動「書福悅讀計畫」，改善縣內63所學校圖書館空間環境，發展學校閱讀特色。今年全國閱讀教育最高榮譽的「教育部閱讀磐石獎」中，彰化縣榮獲11個獎項，囊括全國4項閱讀磐石學校獎及7項閱讀推手獎，獲獎率全國第一，薦送閱讀磐石學校獲獎率100％，相當不容易。

線西國中校長黃柏創表示，社區共讀站帶來許多閱讀設備，讓學生參加晚自習更促進了社區互動，增進親子活動的空間。在閱讀推動上，線西國中會舉辦真人圖書館，邀請校友回校分享成功經驗，提供學生寶貴的經驗。

社區共讀站設計結合校園特色與閱讀推動主題，各具特色外，也型塑出具有美學設計思維的美感空間。

線西鄉長蘇韋峻表示，非常感謝王縣長對教育的用心，與學校一起打造這麼優質的閱讀環境，提供給大家一個舒適的閱讀空間，古人云，「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，鼓勵大家活到老，學到老，藉由閱讀增進自己的知識，也能藉此提升我們的心靈與氣質。