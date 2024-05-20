今日是520就職典禮，行政院舉行「聯合交接典禮」，由副總統蕭美琴擔任交接監交人。蕭美琴致詞表示，行政院長卓榮泰擅長溝通協調整合，熟悉行政立法、中央地方運作，更了解當前國家面臨的各項挑戰，相信內閣必定能以積極創新思維面對所有問題，提出解決方案、處理爭議。

蕭美琴說，卓榮泰經歷豐富，在賴總統擔任行政院長時，卓擔任行政院秘書長期間，協助推動前瞻基礎建設、長照2.0、能源轉型計畫、5＋2產業創新計畫等重大政策，對政務嫻熟，深獲大家肯定。

蕭美琴表示，對於基層聲音，卓榮泰也一定會用心傾聽，落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫，打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，達成賴清德的期待。

蕭美琴也感謝卸任院長陳建仁，她表示，在國家關鍵時刻，願意扛起重擔、挺身而出，一年多來面對全球戰略變化、區域安全衝突，少子化問題，核心產業發展、2050淨零排放、國土保育等各面向挑戰，帶領行政團隊，穩健推動各項福國利民政策，為國家奠定永續堅韌基礎。

蕭美琴說，陳建仁不只是卸任院長，也是任職副總統的前輩，陳建仁的正直、良善、誠懇、溫暖，將永遠是她的人生標竿。

陳建仁說，他作為政務官，也勉勵政務同仁，真正權力就是服務，政務官就像牧羊人照顧羊群，好的牧羊人要充滿羊群的氣息，賴清德也提到過這句話，家或許沒有相同宗教信仰，但共同信仰就是為人民服務，而這美好的仗已打完、賽跑跑到終點、信仰已守住。

陳建仁表示，相信卓榮泰帶領的內閣，會把台灣帶到更美好的地方，他也引用蕭美看的話，卓榮泰非常樂於傾聽民意、嫻熟行政立法院做、勇於任事、善於溝通協調，相信在卓領導下，帶領所有內閣開展新局。