布蘭特油價20日上揚，歸因於產油國政治不安，包括伊朗總統驚傳墜機、以及沙烏地阿拉伯國王身體欠安，導致沙國王儲臨時取消訪日行程。
台灣時間20日中午1時左右，布蘭特原油價格上揚0.12美元或0.14％，報每桶84.1美元，稍早一度觸及每桶84.3美元，寫下5月10日以來最高。
美國西德州中級原油則先漲後跌，稍早漲至每桶80.23美元的5月1日以來最高，但稍後吐出漲幅，小跌0.05美元至每桶80.01美元。
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與外長等官員19日搭乘的直升機在伊朗西北部墜機，根據伊朗官方媒體20日報導，直升機失事地點「沒有生命跡象」，萊希等多名官員已遇難。
另一方面，日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）表示，由於沙國薩爾曼國王肺部感染，沙國王儲薩爾曼決定延後原訂20日啟程的日本行。
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