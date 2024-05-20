太平警分局太平派出所員警向卓婦告知相關LINE詐騙案例，並請她以行動電話撥打其子電話，接通後才知道其子LINE帳號遭盜用。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

親友傳LINE借錢，一定要先連絡「本尊」求證！台中太平區60多歲卓姓婦人日前接到兒子的LINE訊息，稱因要幫朋友代買手機，需要母親匯新台幣9萬元急用，好在卓女不熟稔ATM操作，直奔銀行臨櫃欲匯款，行員發現帳號跟受款人不一，通知員警前來阻詐，卓女撥打其子行動電話後證實LINE帳號遭竊用，也即時保住老太太辛苦存的老本。

太平警分局太平派出所日前下午3點多接獲轄內元大銀行行員報案，稱「有1位婦人疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解。」員警到場瞭解，婦人自稱中午接到自己兒子LINE訊息，稱因幫朋友代買手機，過幾天朋友就會還他錢，希望她到附近ATM依其帳號匯款新台幣9萬元。

卓婦不疑有他，因自己不熟稔ATM操作，就臨櫃辦理，好在銀行行員發現匯款帳號與兒子姓名不同，便請警方到場處理，員警立即告知相關LINE詐騙案例，並請她以行動電話撥打其子電話，接通後才知道其子LINE帳號遭盜用，婦人非常感謝員警及銀行聯手替她保住血汗錢，也趕緊請兒子告知親友帳號遭盜用，避免遭到詐騙而造成財損。

太平警分局呼籲民眾應加強防護自己的LINE帳號安全，若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必直接致電本人查證是否確有借錢情事，有任何疑問可撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢。