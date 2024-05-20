築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，創造聚客效益。（築間餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

築間餐飲集團再下一城，2023年7月、9月分別在中科商圈開出全台最大「築間幸福鍋物 中科店」及全台唯一極黑主題燒肉餐廳「燒肉Smile中科店」後，近日宣布，築間酸菜魚正式插旗台中中科商圈，完成打造台中中科商圈「築間餐飲聚落」最後一塊拼圖，亦是全台最大築間酸菜魚 ，全力搶攻高含金量消費族群。

據統計資料顯示，台中中科商圈截至2023年底，已引進241家國內外高科技廠商，加上台積電二廠擴建預計2027年完工，含相關產業在內可望增加4500個就業機會，就業人口迅速增加帶來人潮，引爆周邊商機。築間酸菜魚中科店為全台第6家也是台中第2家分店，占地80坪，規劃116個席次。

築間酸菜魚台中中科店為提供中科商圈貼近上班族們的用餐習慣，於平日週一~週五11：00~16：59祭出平日限定「午間套餐」只要508元起；營業時間從早上11點營業至凌晨2點30分，連續15小時不打烊。

築間進一步指出，築間酸菜魚自去年開幕營運之後，以「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計深受消費者喜愛。築間酸菜魚6月底前預計將再開出6家分店之外，集團旗下全新品牌朴庶韓國美食公社之「朴庶韓國銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」也預計於5月下旬開幕營運。

海外布局部分，繼1月於香港銅鑼灣開出海外首間分店「築間酸菜魚」後，預計第二季「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」兩大品牌將進駐香港旺角。「築間幸福鍋物」亦籌備下半年進駐日本大阪成為東北亞首間分店。