台中市大里區永隆里部分里民不滿里長黃秀玲任內表現與「丈夫干政」等爭議提出罷免，經台中市選委會審查，有1024人符合規定並達法定連署人數，20日公告罷免案成立。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區永隆里部分里民不滿里長黃秀玲任內表現與「丈夫干政」等爭議提出罷免，經台中市選委會審查，有1024人符合規定並達法定連署人數，20日公告罷免案成立，預計於7月13日擇地進行投票；對此，黃秀玲表示，上任後進行多方改革皆以永隆里利益優先，但她尊重里民提案罷免的權利，對地方事務仍會全力以赴。

葉姓里民今年初具名發出公開信，列出多項黃秀玲引發不滿的任內表現，包括先生干政、未配合福興宮等宮廟發放重陽禮金損及長者福利、禁止街頭藝人在康河表演，且排除輕艇協會、康河志工隊、環保志基地要闢建停車場等。葉姓里民並同時領銜里民提案罷免黃秀玲，當時因領銜人未在提議人名冊內不符規定不受理。

經里民重新提案，台中市選委會20日公告永隆里里長黃秀玲罷免案成立。公文指出，依《公職人員選舉罷免法》，第4屆永隆里長選舉人總數9392人，罷免案之連署人數應達940人；此次罷免案連署人數計1078人，依法刪除人數54人，符合規定人數有1024人，達法定連署人數，依法宣告罷免案成立。另據悉，罷免投票預計由大里區公所擇地，於7月13日進行投票。

對此，黃秀玲表示，「一人當選，兩人服務，志工精神，為里打拼」是她的政見更是誠信原則的履行，她的先生以志工方式協助服務里民，不應汙名為干政；她並澄清，她沒有不配合宮廟發放重陽禮金，是基於保護里民個資安全，未提供名單給宮廟，至於康橋晚間長期有人以街頭藝人名義演出，已影響在地里民休息，是經連署陳情後禁止，而爭取康橋停車場也符合里民公共利益。

黃秀玲說，永隆里是所有里民共有，絕不能由某些特定人永遠把持，如果新任里長只能循舊里長的模式執行事務，又何必民主選舉呢？她上任後進行多方改革，皆以永隆里利益優先，面對里民提案罷免，她尊重人民的權利，目前對地方事務仍會全力以赴。