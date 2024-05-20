今（20日）是新任正副總統賴清德與蕭美琴的就職典禮，台股早盤一度上漲超過70點，但隨著賴清德就職演說並未釋出更明確利多，又提到兩岸互不隸屬，讓台股瞬間跳水下殺超過150點，觀光族群震盪最為劇烈，上櫃山富與五福慘殺跌停。對此，專家分析指出，政府並未釋出明確細節，觀光股失望性賣壓湧現，接下來會回歸基本面。

上市與上櫃觀光族群皆在賴清德演說後翻黑，上市個股中，寒舍下殺近6%跌幅最深，鳳凰及雲品分別下跌逾3%及2%，另外，晶華、雄獅、六福及夏都等皆收跌超過1%。

上櫃個股中，旅行社五福盤中一度大漲逾8%，但從11點30分左右翻黑下殺，一度觸及跌停，尾盤雖一度打開，但賣壓仍沉重，終場收在跌停價128.5元；山富走勢相似，終場重挫9.55%，差點收在跌停價；購物站寶得利也下跌將近7%，收在12.35元。

長榮航股價下跌超過2%，華航也跌逾3%，觀光族群整體表現並不理想。Yahoo財經報導，國泰證期顧問處分析師蔡明翰受訪表示，觀光、航空股在長線趨勢上沒有太大疑慮，賴清德的說法也並不令人意外，只是今天演說沒有釋出具體細節，本來市場有所期待，短線股價自然出現壓抑，但中長線影響不大。

此外，賴清德就職演說中提到兩岸關係最受到市場關注，雖釋出善意喊話重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學。

儘管如此，賴清德也提到，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，此言被視為釋出兩國論。