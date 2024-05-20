AMD發表全新桌上型處理器產品陣容，首度將人工智慧（AI）運算加速技術導入傳統x86架構CPU，展現AMD持續領先的科技實力與創新能量。

全新AMD Ryzen78700F及Ryzen58400F桌上型處理器，以更低的功耗進行效能最佳化，同時透過獨家超頻技術Precision Boost釋放更高效能表現。值得一提的是，頂級Ryzen78700F型號內建專屬神經網路處理單元（NPU），成為首款支援硬體級AI加速的x86架構桌機CPU。

AMD持續為創新潮流開路先鋒，主打Ryzen處理器逐代推陳出新，在單核心效能、耗電效率、整合多媒體硬體加速引擎等層面持續突破創新極限；導入專屬NPU不僅釋放無上界AI運算效能，更為未來人工智慧運算奠定基礎。

此外，AMD同步發表全新Ryzen8000G系列APU，集成領先同級產品的Radeon700M等級顯示核心。AMD提供完整的主流與入門級桌機解決方案，不僅滿足創作者極致工作效能需求，遊戲玩家亦可享有絕佳的視覺娛樂體驗。無論創作、遊戲或學習AI應用開發，消費者皆能在Ryzen平台上獲得最佳成本效益。