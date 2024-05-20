中華大學學生實地操作，在定植作業前進行放樣，從中學習種植的各種實做技巧。（中華大學提供／陳育賢新竹傳真）

行政院農業部數據顯示，新竹縣新埔鎮的茶園面積從2001年的520公頃降至2021年的21.2公頃，產業萎縮達20餘倍，最大原因是缺乏人力導致茶園棄耕，對此中華大學景觀建築學系師生爭取教育部USR（大學社會責任）第3期計畫，提出「驛動新埔：種希望樹，點幸福燈之綠色共生」，協助新埔茶園再生。

許多人對於新埔鎮的印象，不外乎是傳統客家家廟建築、農作物柿子、梨子等，但其實新埔茶產業在過去也曾佔有重要地位，不過隨著人口外移後逐漸式微。

對此，中華大學景觀建築學系主任陳湘媛與校方為了善盡大學社會責任，在爭取教育部USR（大學社會責任）第3期計畫時，特別提出「驛動新埔：種希望樹，點幸福燈之綠色共生」專案，希望呼應農業部的生態造林理念。

陳湘媛以新埔鎮新北社區鍾家伙房周邊環境為示範區，於廢耕茶園推動近自然林、環境保護林之林地保育與生態造林，陳湘媛更親自帶領學生在該處調查樹種、種植樹苗，協助棄耕茶園重生，作為以生態綠化淨零碳排的典範。

執行USR計畫的景觀建築學系大3學生林旭中表示，相較於平時在教室內上課，實地走進山區更能了解樹木會受到其植株特性及生長速度影響，在種植上需要考量栽植株距，否則多年後樹木將因空間與日照不足等問題，導致徒長而生長不良。

此外，也需要評估鍾家伙房周遭環境，選擇較適合當地氣候條件生長的樹種存活率較高，一步步在做中學，相信對於未來進入職場會很有幫助。

同系的鄭同學則指出，過程中運用課堂所學，進行測量、定位及調查原生樹種、紀錄病蟲害狀況等，其中較為困難的是在斜坡上挖樹穴、種植樹苗，考驗自身體力和穩定性，這些都是在教室內學不到的，期望未來能將棄耕茶園改造成原生植物樂園，讓親子多一處戶外的生態探索空間，也能夠寓教於樂。

最近師生團隊趁著梅雨季節，將光蠟樹、杜英、青剛櫟與楊梅等苗木栽種完成，連同台灣黃楊、大頭茶與民俗植物山黃梔、中國繡球華八仙等灌木共計新植325株，同時就地保留列入養護的植栽如肖楠、樟樹、櫸木、香楠、杜英、刺葉桂櫻、山紅柿、苦楝等超過300株，已陸續列冊管理，期望能在今年完成1500株植物的新植或養護。