福夢 FUMON推出全新EP《Sad Melody 》，也將於8／9 站上「台中圓滿戶外劇場」大舞台舉辦第1場專場「Blessed」祝福演唱會，並宣佈將演唱會收益，全數捐贈給因0403花蓮大地震受苦的花蓮災區，「邀請歌迷成為福夢的一份子，一同為混亂獻上最真摯的祝福。」

福夢四年前推出榮獲金音獎入圍肯定的專輯《超嬰格式化》，但無奈叫好不叫座，曾在音樂祭時遭遇台下只有12名觀眾的窘況。負面思考成為他們這段時期的共通語言，失落與不滿的情緒油然而生。

福夢 FUMON推出全新EP《Sad Melody 》，也將於8月在台中開唱。（形上娛樂提供）

但他們持續創作，從音樂創作中找到情感的出口，相互聆聽、理解，而《Sad Melody 》這個概念也隨著福夢的成長逐漸成型，他們不再將其視為負面的標籤，而將那些悲傷和痛苦的情緒化作音符，希望將自己的經歷轉化為聽眾的共感與力量，在音樂中找到自己的答案。

除了推出全新EP，福夢也宣布將在8／9舉辦樂團專場演唱會，並提出「這個全新的開始，由混亂而生的我們，想為混沌獻上祝」的想法，將演唱會收益捐贈給花蓮賑災使用。

這是福夢的第一場演唱會，李浩瑋感性的說：「一路以來台上台下的所有人都是福夢的一份子，即便混亂我們還是一起成長，一起面對更艱難的挑戰，讓我們所有人成為祝福，一起完成這場最棒的演出！」演唱會將於今（5／21）早鳥啟售 、6／1全面開賣。