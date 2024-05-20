財政部國產署今日招標7宗地上權，只有1宗標脫，為台中市13期重劃區土地標脫，面積約355坪，由中山醫學大學以9686萬6888元得標，溢價率12.4％。

國產署7宗精華區國有土地招標設定地上權，今日開標。這批招標標的分布為台中市3宗、台北市、新北市、高雄市、澎湖縣各1宗，合計面積2.42公頃。

這次首次列標台中市住宅區土地，1宗位於第13期市地重劃區，臨三民西路及文心南路，屬新興發展地區，今日標脫，由中山醫學院大學標得，得標金額9686萬6888元。

另1宗位於梧棲地區，鄰近土地已陸續標脫。其餘5宗曾列標之土地，澎湖馬公市商業區土地，曾於2014、2015年2次列標，目前周邊商業發展興盛，經協調澎湖縣政府將縣有土地併同列標，坵塊更為方整有利得標人規劃，另因屬商業區土地且併縣有地招標，故投標須知特別載明不允許作住宅使用，地上權及地上建物不得一部讓與。

台北市中正區商業區土地鄰近西門商圈，屬市區稀有精華土地；新北市土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立；台中市北屯區住宅區土地位於新都自辦市地重劃區，生活機能良好。高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近3千坪，鄰近旗津醫院。皆無人投標。整體而言標脫率14.2％。