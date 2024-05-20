日籍女星阿部瑪利亞過去為偶像團體「AKB48」成員，目前來台發展近7年的時間，不僅成為當紅YouTube節目「木曜4超玩」的固定班底，之後還開設自己的頻道並發行個人單曲。而時常透過社群與粉絲分享日常的她，19日罕見曬出自己的比基尼辣照。

阿部瑪利亞身穿鵝黃色比基尼，背對鏡頭，大秀白皙美背，讓許多粉絲看了頻頻敲碗「建議阿部轉正面，這樣會讓世界變得更和平」、「阿部公主，背影美美爹斯」、「應該要全身照爹斯喲」。

阿部瑪莉亞分享泳裝美照，大秀美背。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）

對此，阿部瑪利亞也親自回覆留言「請等待發寫真！」同時也將貼文轉發至限動，笑稱自己是「寵粉系偶像」。更透露今年可能發不了寫真，所以只好偶爾發發照片；一連串發言讓不少人相當期待她的新作品。

其實自出道以來，一直維持甜美可愛形象的阿部瑪利亞，鮮少展現性感一面。直到從AKB畢業前，拍攝過超辣比基尼性感寫真照；而該照片去年也在她的YouTube影片中曝光過，當時她還害羞到急忙衝上前擋住，更直言「我現在看了才覺得是黑歷史」。

阿部瑪利亞從AKB畢業前，曾拍攝過比基尼寫真。（圖／擷取自阿部瑪利亞YouTube）